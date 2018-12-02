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طلاب التعليم الفنى بالوادى الجديد يحصدون المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:52 م
طلاب التعليم الفنى بالوادى الجديد يحصدون المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى الطلاب الفائزين
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن حصول طالبين بقطاع التعليم الفنى بإدارة الخارجة التعليمية على المركزين الثانى والثالث فى مسابقة "تتابع متنوع" فى بطولة الجمهورية للناشئين تحت (18 سنه) 2018 م والتابعة للاتحاد المصرى لألعاب القوى، وهما الطالب محمد مهدى سعيد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية والطالب أحمد محمد عبد اللطيف مدرسة الخارجة الثانوية التجارية .

وهنأ التداوى الطالبين الفائزين فى المسابقة وأشاد بمشاركة قطاع التعليم الفنى فى المسابقات الرياضية المتنوعة والحصول على المراكز المتقدمة، بجانب تفوقهم فى الأنشطة الطلابية ومستوى التحصيل الدراسى

وفى سياق آخر أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على بدء مجموعات التقوية "المجانية" لطلاب المرحلة الثانوية بإدارة الخارجة التعليمية، بواسطة نخبة من أساتذة معلمى إدارة الخارجة التعليمية .

يذكر أن إدارة التعليم الثانوى بالخارجة أعلنت عن جدول محاضرات ينظم العمل، ويشمل محاضرة يومية من السبت إلى الأربعاء من ( 12 – 2 ) ظهرًا جميع الأيام المذكورة عدا السبت من (10 – 12) صباحًا، للأدبى والعلمى بذات الوقت بقاعتين منفصلتين باستكشافى الخارجة من خيرة معلمى الإدارة .

 

 

 


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