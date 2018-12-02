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ضبط 82 قضية تموينية فى حملات أمنية بالمحافظات لمحاصرة الغش التجارى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:20 م
ضبط 82 قضية تموينية فى حملات أمنية بالمحافظات لمحاصرة الغش التجارى سلع تموينية - أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 82 قضية تموينية متنوعة.

وخلال الحملة تم ضبط أمين لإحدى الصوامع التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى بدائرة قسم شرطة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، لحيازته كميات كبيرة من الأقماح غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وزنت نحو 3800 طن تمهيداً لطحنها وإنتاج نوعية رديئة من الدقيق، وتوزيعها على المخابز البلدية المنتجة للخبز البلدى المدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية ، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من "خل الطعام" مجهول المصدر، وتعبئتها بعبوات تحمل علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات، وبحوزته 31,296 ألف عبوة خل طعام "منتج نهائى"، 3 طن مستلزمات إنتاج  ، تمهيداً لطرحها للبيع على المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

و ضبط المدير المسئول عن محطة "غير مرخصة" لتموين السيارات ، كائنة بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها 110,000 ألف لتر "سولار" تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 


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