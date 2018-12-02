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الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:19 م
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ضبط 3 متهمين تخصصوا فى كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها بالفيوم

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:19 م
ضبط 3 متهمين تخصصوا فى كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها بالفيوم حبس
الفيوم رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات السيارات بعد كسر زجاجها ليلا بشوارع الفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من قسم ثان الفيوم بضبط كل من "محمد ز ج 21 سنة" عامل و"علاء م ح 22 سنة" عامل و"محمد ر م 18 سنة" فكهاني بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من الداخل عن طريق كسر الزجاج ليلا وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 3 جرائم سرقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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