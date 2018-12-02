ضبط 1248 مخالفة مرورية بالطريق الدائرى بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1248 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1248 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و198 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 28650 جنيها وسحب 32 دراجة نارية وحجز 22 دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 32 رخصة وتحصيل 2150 جنيها غرامة.