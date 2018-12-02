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ضبط عاملين يشتبه فى تورطهما بسرقة 61 ألف جنيه من خزينة سوبر ماركت بحلوان

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:18 م
ضبط عاملين يشتبه فى تورطهما بسرقة 61 ألف جنيه من خزينة سوبر ماركت بحلوان سوبر ماركت - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، من ضبط عاملين اثنين من العاملين بـ"الوردية الصباحية" فى سوبر ماركت شهير بدائرة القسم، للاشتباه فى تورطهم فى سرقة مبلغ 61 ألف جنيه من خزينة "الكاشير"، عهدتهما.

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان من مدير فرع سوبر ماركت شهير بدائرة القسم، يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالى 61 الف جنيه.

وبالانتقال والفحص تبين أن سلامة مداخل ومخارج السوبر ماركت، وسلامة خزينة "الكاشير" الخاصة بالمحل، فتم استدعاء العاملين فى "الوردية الصباحية" وجار استدعاء العاملين فى "الوردية المسائية" للتحقيق معهم، بعد التأكد من أن المفتاح الخاص بالخزينة والرقم السرى عهدتهم فقط.

وتبين من التحريات أن المتهمين استولوا على الجهاز الخاص بحفظ تسجيلات جميع كاميرات المراقبة داخل السوبر ماركت، لإخفاء جريمتهم.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


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