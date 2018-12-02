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صور.. 3 مواقع لإجراء المسح الطبى لفيروس سى فى الشلاتين.. تعرف عليها

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:50 ص
صور.. 3 مواقع لإجراء المسح الطبى لفيروس سى فى الشلاتين.. تعرف عليها جانب من الحملة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حددت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، 3 مواقع لإجراء المسح الطبى لفيروس سى داخل مدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، التى تعد ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وأعلن تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تحديد مستشفى الشلاتين المركزى، وأمام مجلس مدينة الشلاتين، ومدرسة الشلاتين الإبتدائية.

وأضاف مرعى، أن ذلك فضلا عن وجود عدد من الفرق المتحركة بالمرور على المواطنين فى أماكن تجمعهم وخاصة المناطق البدوية.

من جانبه قام العميد محمد محسن رئيس مدينة الشلاتين، بإجراء المسح الطبى لفيروس سى داخل مستشفى الشلاتين المركزى وأجرى جولة تفقدية على مواقع المسح الطبى بالمدينة.

 

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رئيس مدينة الشلاتين يجرى تحليل فيروس سى

 

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رئيس المدينة يتفقد أعمال الحملة 

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أعمال المسح الطبى لمباردة 100 مليون صحة

 
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جانب من أعمال الحملة 
 
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الوحدة المحلية بمدينة الشلاتين 

 


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