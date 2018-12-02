صور.. مبادرة 100 مليون صحة تستكمل فعالياتها بجامعة حلون

وائل ربيعى

نظمت الادارة الطبية بجامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان"حملة للكشف والقضاء على فيروس c والكشف على الأمراض غير السارية لتكون جامعة حلوان خاليه من فيروس c "

من جانبه، أشاد الدكتور ماجد نجم بأداء وزارة الصحة والسكان والتى عملت على توفير كافة سبل الدعم فى هذه الحملة واحالة المصابين بالأمراض إلى مستشفيات الإحالة المختصة لاستكمال الكشف، وصرف العلاج، مشيرا إلى أن آلية عمل المسح لا تستغرق أكثر من 10 دقائق للمواطن الواحد، حيث تعد هذه الحملة فرصة للمواطنين للاطمئنان على صحتهم .

وأضاف أن الجامعة قد اطلقت العديد من المبادرات للكشف عن فيروس c ، وهدفت الحمل للحفاظ على صحة المواطن واكتشاف أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة حيث أن وجود هذه الامراض بدون متابعة او علاج يؤدى الى مضاعفات كثيرة .

جدير بالذكر أن الحملة بدأت من 1/12/2018وتستمر حتى 28/2/2019 لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة وكذلك ذويهم.