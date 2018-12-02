video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مبادرة 100 مليون صحة تستكمل فعالياتها بجامعة حلون

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:17 م
صور.. مبادرة 100 مليون صحة تستكمل فعالياتها بجامعة حلون جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c
وائل ربيعى
إضافة تعليق
 نظمت الادارة الطبية بجامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان"حملة للكشف والقضاء على فيروس c والكشف على الأمراض غير السارية لتكون جامعة حلوان خاليه من فيروس c "
 
من جانبه، أشاد الدكتور ماجد نجم بأداء وزارة الصحة والسكان والتى عملت على توفير كافة سبل الدعم فى هذه الحملة واحالة المصابين بالأمراض إلى مستشفيات الإحالة المختصة لاستكمال الكشف، وصرف العلاج، مشيرا إلى  أن آلية عمل المسح لا تستغرق أكثر من 10 دقائق للمواطن الواحد، حيث تعد هذه الحملة فرصة للمواطنين للاطمئنان على صحتهم .
 
 وأضاف أن الجامعة قد اطلقت العديد من المبادرات للكشف عن فيروس c ، وهدفت الحمل للحفاظ على صحة المواطن واكتشاف أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة حيث أن وجود هذه الامراض بدون متابعة او علاج يؤدى الى مضاعفات كثيرة .
 
جدير بالذكر أن الحملة بدأت من 1/12/2018وتستمر حتى 28/2/2019  لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين  والطلاب بالجامعة وكذلك ذويهم.
 
جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (2)
جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (2)

جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (3)
جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (3)

جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (4)
جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (4)

جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (5)
جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (5)

جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (6)
جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (6)

جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (1)
جانب من حملة للكشف والقضاء على فيروس c (1)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: فحص أكثر من 250 ألف مواطن بأول أيام المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى

مدير مستشفيات جامعة عين شمس: أجرينا مسح لفيروس سى على 50 ألف طالب حتى الآن

صور.. إقبال كبير من مواطنى العاصمة لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس سى

جامعة حلوان

فيروس سى

ماجد نجم




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة