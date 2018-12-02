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صور.. توافد أهالى الأقصر على مبادرة 100 مليون صحة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:56 ص
صور.. توافد أهالى الأقصر على مبادرة 100 مليون صحة الكشف على مواطنى الأقصر بثانى أيام مبادرة 100 مليون صحة
الأقصر – أحمد مرعى
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لليوم الثانى على التوالى، شهدت مواقع فحص المواطنين بمحافظة الأقصر، إقبال الأهالى منذ الصباح الباكر للإطمئنان على أنفسهم، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيس، وسط تواجد الأطباء ودعمهم للأهالى لفحصهم صباح اليوم الأحد داخل المستشفيات والوحدات الصحية ومقرات الفحص الثابتة والمتحركة.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مبادرة 100 مليون صحة بدأت أمس السبت، بصورة مميزة وسط إقبال كبير من الأهالى، حيث تواجدت فرق الفحص للمواطنين منذ التاسعة صباحا داخل مقرات الفحص بمختلف مدن وقرى المحافظة، موضحا أنه من المقرر أن يشارك المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر فى فحص نفسه فى أحد مقرات الفحص بالمحافظة ومتابعة العمل لفحص المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تستهدف 800 ألف مواطن بمختلف أنحاء المحافظة لفحصهم مشيرا إلى أنه تم تشكيل 251 فريقا موزعين على 87 موقعا ثابتا ومتحركا لفحص جميع المواطنين فوق 18 سنة.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إلى توفير العلاج المجانى للمواطنين فى مراكز الإحالة بـ5 مستشفيات داخل الأقصر، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين فى مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومى للمواطن على برنامج المسح، موضحا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سى وقياس السكر العشوائى.

وكانت قد انطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة"، والمقرر لها أن تبدأ من صباح غدا وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.

الأقصر-تشهد-إقبال-مميز-صباحاً-للفحص-بمبادرة-الرئيس-السيسي-(1)
 

 

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الأقصر-تشهد-إقبال-مميز-صباحاً-للفحص-بمبادرة-الرئيس-السيسي-(3)
 

 

الأقصر-تشهد-إقبال-مميز-صباحاً-للفحص-بمبادرة-الرئيس-السيسي-(4)
 

 

الأقصر-تشهد-إقبال-مميز-صباحاً-للفحص-بمبادرة-الرئيس-السيسي-(5)
 

 

الأقصر-تشهد-إقبال-مميز-صباحاً-للفحص-بمبادرة-الرئيس-السيسي-(6)
 

 

الأقصر-تشهد-إقبال-مميز-صباحاً-للفحص-بمبادرة-الرئيس-السيسي-(7)
 

 


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