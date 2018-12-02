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صور.. الحفل الختامى للقاء الرياضى لتكريم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بالإسكندرية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:07 ص
صور.. الحفل الختامى للقاء الرياضى لتكريم الطلاب ذوى القدرات الخاصة بالإسكندرية الحفل الختامى للقاء الرياضى
الإسكندرية - جاكلين منير
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أناب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب المحافظ لحضور الحفل الختامي وتوزيع الجوائز على الفائزين فى اللقاء الرياضى، بأولمبياد الجامعات المصرية، المقام للطلاب والطالبات من ذوى القدرات الخاصة والمكفوفين من طلاب الجامعات المصرية، والذي شارك فيه 22 جامعة مصرية في "ألعاب القوى و تنس الطاولة، ورفع الأثقال، والسباحة، والكرة الطائرة ، و كرة الجرس، وكرم القدم" بملاعب المدينة الشبابية بأبو قير وكلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير.
 
 
وخلال كلمته، نقل نائب المحافظ تحية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية للحضور ولأبطالنا من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أن المحافظة بجميع قياداتها تولى اهتمامًا كبيرًا لدمجهم فى جميع قطاعات المجتمع، وأن الإعاقة الحقيقة هى الاستجابة للإعاقة وعدم الإصرار على تحقيق النجاح، لافتًا إلى أنه شرف كبير لنا تكريم أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة المشاركين في أنشطة رياضية، كما وجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على المجهود الكبير الذى تقوم به لتنظيم هذا الحدث الرياضى، إلهام لأبطالنا من ذوى القدرات الخاصة والمكفوفين من طلاب الجامعات المصرية، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ولهم كافة الحقوق.
 
وحضر الحفل الختامى، اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابى بالجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد رضا عرابى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
 
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