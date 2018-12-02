video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. "الأمن المركزى " ينظم حفل ترفيهى لـ " أطفال بلا مأوى "

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:37 م
صور .. "الأمن المركزى " ينظم حفل ترفيهى لـ " أطفال بلا مأوى " حفل ترفيهي بالأمن المركزي لأطفال بلا مأوي
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
إضافة تعليق

 تواصل وزارة الداخلية ، تفعيل مبادرة " كلنا واحد" التى أطلقتها منذ عدة أشهر ،ونظمت الوزار زيارة لأطفال "بلامأوى" لقطاع الأمن المركزى ،لإطلاعهم على الدور الذى يقوم به رجل الشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطنين .

وستقبل قطاع أبوبكرالصديق بالإدارة العامة للأمن المركزى بالقاهرة عدداً من أطفال دور الرعاية الخاضعين لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى ، وشارك فى الزيارة فريق الكورال لبعض المدارس ،  الذين قدموا بعض الفقرات الفنية لمشاركة الأطفال المدعوين فرحتهم ، كما تضمنت الزيارة فقرات ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا الرمزية على الجميع مما كان له الأثر الطيب فى رفع الروح المعنوية لهؤلاء الأطفال وشعورهم بقدر كبير من السعادة.

مررركزي

وقدم المسئولين عن دور الرعاية الشكر لوزارة الداخلية  ،على رعايتها لمنظومة أمنية متحضرة تهدف إلى تنمية الوعى الشرطى ،  لدى النشء بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل الغد .

وذلك فى إطار البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى والذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية ، والعمل على إدماج تلك الفئة من الأطفال بالمجتمع، والتعديل من سلوكهم، وإلحاقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتأهيلهم إجتماعياً وحرفياً ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل لهم بعد بلوغهم السن القانونى .

ld;.d

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الموانى يحبط تهريب 400 كيلو بانجو داخل سيارة نقل

الداخلية توقع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانا

ضبط عنصر شديد الخطورة بالجيزة بحوزته 1623 طربة حشيش وأسلحة

الامن المركزي

حفل ترفيهي

اطفال بلا مأموي

كلنا واحد

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة