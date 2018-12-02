صور .. "الأمن المركزى " ينظم حفل ترفيهى لـ " أطفال بلا مأوى "

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تواصل وزارة الداخلية ، تفعيل مبادرة " كلنا واحد" التى أطلقتها منذ عدة أشهر ،ونظمت الوزار زيارة لأطفال "بلامأوى" لقطاع الأمن المركزى ،لإطلاعهم على الدور الذى يقوم به رجل الشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطنين .

وستقبل قطاع أبوبكرالصديق بالإدارة العامة للأمن المركزى بالقاهرة عدداً من أطفال دور الرعاية الخاضعين لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى ، وشارك فى الزيارة فريق الكورال لبعض المدارس ، الذين قدموا بعض الفقرات الفنية لمشاركة الأطفال المدعوين فرحتهم ، كما تضمنت الزيارة فقرات ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا الرمزية على الجميع مما كان له الأثر الطيب فى رفع الروح المعنوية لهؤلاء الأطفال وشعورهم بقدر كبير من السعادة.

وقدم المسئولين عن دور الرعاية الشكر لوزارة الداخلية ،على رعايتها لمنظومة أمنية متحضرة تهدف إلى تنمية الوعى الشرطى ، لدى النشء بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل الغد .

وذلك فى إطار البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى والذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية ، والعمل على إدماج تلك الفئة من الأطفال بالمجتمع، والتعديل من سلوكهم، وإلحاقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتأهيلهم إجتماعياً وحرفياً ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل لهم بعد بلوغهم السن القانونى .