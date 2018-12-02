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صور.. اجتماع تحضيرى للصالون الإفريقى فى اليوم السابع بحضور قيادات برلمانية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:26 م
صور.. اجتماع تحضيرى للصالون الإفريقى فى اليوم السابع بحضور قيادات برلمانية الإجتماع التحضيري للصالون الإفريقي باليوم السابع
كتب - محمد عطية - تصوير سامى وهيب
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التقى طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع للوقوف على التحضيرات الأساسية لإنطلاق فعاليات الصالون الأفريقى، وهى المبادرة التى جرى الاتفاق عليها بين مؤسسة اليوم السابع ولجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان لتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية.
 
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النائب طارق رضوان
 
حضر اللقاء التحضيرى للصالون الأفريقى النائبين حاتم باشات وماجد أبو الخير والكاتب الصحفى محمود سعد الدين، وجرت مناقشات جادة بشأن آليات عمل الصالون الأفريقى وخطة عمله وجدول اجتماعاته والموضوعات ذات الأولوية محل الاهتمام الرئيسى التى سيتم البدء فيها مع انطلاق الصالون الأفريقى قريبا.
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النائب حاتم باشات
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النائب ماجد أبو الخير
 

وخلال الاجتماع التحضيرى لأعمال الصالون الإفريقى جرى الاتفاق على عدد من النقاط التنظيمية الأتية:

 
1. إعداد قاعدة بيانات معرفية لدوائر عمل الصالون الأفريقى يتم من خلالها التواصل مع السفراء الأفارقة بمصر والسفراء المصريين بكافة الدولة الأفريقية إضافة إلى الشخصيات السياسية العامة المصرية ذات التأثير فى الملف الأفريقى.
 
 
2. توجيه دعوات رسمية للسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للانضمام إلى المبادرة كخطوة أولى نحو مزيد من التنسيق مع المؤسسات المختلفة وتضافر الجهود لدعم الفكرة الأساسية للصالون وهى التأثير فى القلب الأفريقى.
 
 
3. تشكيل مجلس أمناء مصغر لإدارة مبادرة الصالون الافريقى، برئاسة طارق رضوان رئيس لجنة الشئون وبعضوية كوارد سياسية ورجال أعمال وشخصيات عامة لهم رصيد كبير من العمل بالملف الأفريقى سيتم الاستقرار على أسمائهم وإعلانهم قريبا.
 
4. توسيع دوائر التواصل مع الدول الأفريقية برلمانيا وشعبيا ومجتمعيا وتنفيذيا، وفتح جسور التواصل مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الأفريقية واستضافتهم فى القاهرة.
 
5. التأكيد على أن المهمة الرئيسية للصالون الأفريقى هو رفع درجة الوعى المصرى تجاه القارة السمراء انطلاقا من أن أفريقيا تمثل واحدا من الأعمدة السبعة للشخصية المصرية وهو ما تم التأكيد عليه فى منتدى شباب العالم ويتمثل ذلك فى تسليط الضوء على السينما الأفريقية وصناعها وأشهر المطربين بالقارة السمراء وأهم المثقفين والشعراء والتنسيق لاستضافهم فى المحافل المصرية المختلفة على مدار العام.
 
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الاجتماع التحضيرى للصالون الإفريقى باليوم السابع
 
وخلال الاجتماع التزمت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب على دعم البنية المعلوماتية المتفق على إعدادها مع تدعيم آليات التواصل وفى المقابل التزم اليوم السابع بتشكيل فريق عمل بصالة التحرير يمد اللجنة بكافة المعلومات أولا بأول عن أية تطورات أفريقية تهم اللجنة وتصب فى خدمة الصالون الأفريقى، فضلا عن تخصيص ملحق شهرى بالجريدة الورقية قريبا لمتابعة الملفات ذات الأولوية بالشأن الأفريقى بخلاف الموضوعات اليومية التى سيتم نشرها تباعا على الموقع الالكترونى ما بين تقارير معلوماتية وفيديوهات نوعية عن القارة السمراء وعرض للصحافة الأفريقية وأهم ما ورد بالصفحات الأولى.
 
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جانب من الإجتماع التحضيري للصالون الإفريقي
 
وفى نهاية الاجتماع أعلن خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع عن دعوة وسائل الإعلام الأخرى مكتوبة أو مرئية للانضمام للمبادرة والمشاركة بفاعلية لقيادة هذه المسئولية الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يقتصر الأمر على مؤسسة اليوم السابع، مشيرا إلى أن المؤسسات الإعلامية المصرية تضم كوادر هامة لديها أفكار تزيد مشاركتها من دوائر تأثير الصالون الأفريقى.
 
 
وكان اليوم السابع قد أعلن عن مبادرة الصالون الأفريقى برعاية لجنة الشئون الأفريقية التى يترأسها النائب طارق رضوان، على أن تكون مهمة الصالون توطيد العلاقات المصرية الأفريقية وعودة مصر عبر القوة الناعمة إلى قلب القارة السمراء.

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