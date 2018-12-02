صور.. إقبال كبير من مواطنى العاصمة لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس سى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ االقاهرة على ان كافة المواقع المجهزة لاستقبال المواطنين بمحافظة القاهرة بحملة 100 مليون صحة تعمل بكامل طاقتها تحت اشراف مديرية الشئون الصحية والادارة العامة للمتابعة بالمحافظة والتي تقوم بتذليل اي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد مشيراً الي انه تم اصدار تعليمات للفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبى اللازم والتحاليل علي اخر مواطن متواجد بالموقع.

وأشار الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أن كل المواقع التى تم تحديدها والتى بلغت 2466 موقع بالقاهرة بخلاف الفرق المتحركة والتى يتم الدفع بها بأماكن التجمعات بالهيئات والشركات والمناطق الأكثر احتياجاً تعمل من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بكامل طاقتها مشيراً إلى وجود إقبال كثيف على المواقع، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى ظهر اليوم الأحد أكثر من 130 ألف مواطن متخطياً النسب المقررة.

وأشاد شوقى بالجهود المبذولة من جانب المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب بالقاهرة لزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الحملة ودفع المواطنين للمشاركة الإيجابية وتحقيق هدفها المنشود بالقضاء علي مرض فيروس سى.