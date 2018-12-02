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شكرى يرأس وفد مصر فى أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة بالكويت

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:48 م
شكرى يرأس وفد مصر فى أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة بالكويت سامح شكري وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة
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يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الاثنين، إلى العاصمة الكويتية، لرئاسة أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة، والتى تُعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجارى، برئاسة وزيرى خارجية البلديّن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يرقى إلى العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، منوهاً بأنه قد تم عقد أعمال الدورة الماضية للجنة المشتركة في القاهرة في 2016.

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أنه من المُقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التشاور وتنسيق المواقف في شأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو يرسخ من أواصر التكاتف والعمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

 تجدر الإشارة، إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تُعقد على مدار يومى 2 و3 ديسمبر الجارى على مستوى كبار المسئولين، تمهيداً لعقد الاجتماع الوزارى للّجنة على مستوى وزيريّ خارجية البلدين يوم 4 الجاري.

 

 


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