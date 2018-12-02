شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن مشروع القطار المكهرب فى المنصورة

كتب رضا حبيشى





ننشر في الفيديو التالي 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار المكهرب المخطط إنشاؤه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بمدينة المنصورة القديمة، بعد إقرار إنشاء هذا المشروع بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

1ـ المشروع يربط المنصورة الحالية بمدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة

2ـ مشروع القطار المكهرب يمتد بطول 90 كم

3ـ المشروع يمر بمدن طلخا ونبروه وبلقاس ممتدا حتى يصل إلى جمصة

4ـ يشمل 13 محطة جديدة

5ـ المسار بالكامل سيكون سطحي باستثناء مناطق التقاطعات المرورية

6ـ التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار

7ـ مخطط تنفيذ المشروع خلال 30 شهرا من تاريخ التعاقد

8ـ الهيئة القومية للأنفاق تلقت عرضا من أفيك الصينية لتنفيذ وتمويل المشروع

9ـ مسار المشروع مقسم إلى ثلاثة أجزاء

من المنصورة الحالية حتى جمصة بطول 52.5 كم

من جمصة حتى دمياط الجديدة بطول 11.30 كم

من جمصة حتى المنصورة الجديدة بطول 26.5 كم

10- سرعة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه ستكون 120 كم/س