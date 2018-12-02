video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن مشروع القطار المكهرب فى المنصورة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:26 م
شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن مشروع القطار المكهرب فى المنصورة مشروع القطار المكهرب في المنصورة
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 
 
 
 
ننشر في الفيديو التالي 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار المكهرب المخطط إنشاؤه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بمدينة المنصورة القديمة، بعد إقرار إنشاء هذا المشروع بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 1ـ المشروع يربط المنصورة الحالية بمدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة
2ـ مشروع القطار المكهرب يمتد بطول 90 كم
3ـ المشروع يمر بمدن طلخا ونبروه وبلقاس ممتدا حتى يصل إلى جمصة
4ـ يشمل 13 محطة جديدة
5ـ المسار بالكامل سيكون سطحي باستثناء مناطق التقاطعات المرورية
6ـ التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار
7ـ مخطط تنفيذ المشروع خلال 30 شهرا من تاريخ التعاقد
8ـ الهيئة القومية للأنفاق تلقت عرضا من أفيك الصينية لتنفيذ وتمويل المشروع
9ـ مسار المشروع مقسم إلى ثلاثة أجزاء 
من المنصورة الحالية حتى جمصة بطول 52.5 كم 
من جمصة حتى دمياط الجديدة بطول 11.30 كم 
من جمصة حتى المنصورة الجديدة بطول 26.5 كم
10- سرعة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه ستكون 120 كم/س 

إضافة تعليق

القطار المكهرب

المنصورة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة