سميح ساويرس: على الجميع المشاركة فى مشروعات خدمة المجتمع

وائل ربيعى

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إن خدمة المجتمع المدنى واجب على رأس الجميع، موضحا أنه على الجميع الدخول فى المواضيع التى لا تحتل أولوية قصوى للدولة ومحاولة خدمة المجتمع من خلالها، قائلا: "فى الوقت التى تترك فيه الأولويات للدولة لابد أن نتشارك لإنجاز مهام أخرى لأن الدولة شايلة كتير وكلنا استفدنا منها وبنعيش تحت سمائها".

وأضاف ساويرس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على هامش افتتاح مقر الإدارة المركزية لشئون طلاب الوافدين بحى السفارات، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمهندس هشام عرفات وزير النقل، ووزير التعليم السودانى، وعدد من السفراء، "لابد أن نشارك فى خدمة المجتمع المدنى حتى نستحق العيش فى مصر وخدمة أهداف هذا البلد".

وطالب سميح ساويرس الجميع وخاصة أولئك الذين حققوا أرباحا كبيرة من البلد بالمساهمة حتى تتحقق استفادة الآخرين ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية، قائلا: "كل واحد يستفيد من البلد عليه المشاركة لاستفادة الآخرين وأحاول أن أكون قدوة للآخرين من خلال مشاركتى فى تطوير منظومة الوافدين وفخورين بذلك".