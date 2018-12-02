سفارة_قطر_مرحاض_الفرنسيين.. سخرية من تحول مقرها فى باريس لحمام شعبى

فى ظل اشتعال النيران فى شوارع مدينة النور، العاصمة الفرنسية باريس، بعد اندلاع مظاهرات واحتجاجات "السترات الصفراء"، اعتراضا على قرار إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى، برفع أسعار الوقود، ظهر اسم قطر بارزا فى الأفق، لكن هذه المرة بصورة ساخرة.



ترند الإمارات

صورة لأفراد من قوات الشرطة الفرنسية، يقضون حاجتهم عند سور السفارة القطرية بالعاصمة باريس، على خلفية الاشتباكات التى اندلعت مع مواطنين ومحتجين فرنسيين، فى ظل تزايد معدلات العنف.



الهاشتاج

رواد تويتر، دشنوا هاشتاج "سفارة قطر مرحاض الفرنسيين"، للسخرية من مشهد أفراد قوات الشرطة الفرنسية، الذين قرروا قضاء حاجتهم عند سور السفارة القطرية، واحتل مركزا متقدما بين الأكثر تداولا فى الترند اليوم الأحد.



سفارة قطر مرحاض فرنسيين



تغريدات رواد تويتر

ومزح مغرد عبر تويتر: "لو كانت الصورة لعسكري واحد كان قلنا عفوية وغير مقصودة، بس خمسة صف واحد وبلحظة واحد هذى قمة الإهانة، الحمد لله أننا بعز"، وغرد آخر: "دولة مهانة فى الخارج والداخل محتلة ومازالت الإهانات متواصلة وليس لهم هيبة بسبب سياسة الحمدين"، وقال آخر:" هذا قدر حكومة الحمدين"، ومزح آخر:" طبيعي إذا تتبع تركيا لازم تكون مرحاض أوروبا"، وقال آخر: "قطر كلها صارت مرحاض للإخوان ومرحاض لأوردغان والمرتزقة والمشردين أمثال المشردين بلا هوية ولا وطن فيصل القاسم وباقى الخنازير بقناة للجزيرة".



