كتبت ريهام عبد الله

نجيب ساويرس يرد على مغردة انتقدت رفضه للنقاب: رأيى متعلق بأمن المجتمع وليس دينى



من آن لآخر يتجدد الحديث والجدل، حول النقاب، بين من يرون حرية ارتداء الملبس دون تحفظ، وآخرون يرون أن هناك عوامل متعلقة بالأمن القومى، وسلامة المجتمع، تحتم على الجميع الالتزام بالكشف عن هويتهم، حفاظا على سلامة المجتمع المصرى وأمنه.



الجدل الأخير، كان بين مواطنة والمهندس نجيب ساويرس، حيث انتقدت الأولى عدم تأييد "ساويرس" لارتداء النقاب، ما دفع رجل الأعمال المصرى، لتوضيح رأيه فى هذه القضية، وقال، إن مشكلة النقاب أن هناك من يتخفى خلفه لارتكاب جرائم، لعدم معرفة الشخصية وراء النقاب، ولا ينبع رأيه من أى زاوية دينية، أو مجتمعية، غير اعتبارات الأمن القومى المصرى.

وذكر ساويرس فى تدوينة له على تويتر:"مشكلة النقاب إن هناك من يتخفى ورائه لإرتكاب الجرائم لعدم معرفةً الشخصية وراء النقاب، كما أن التعامل مع شخص لا نري وجهه صعب وخطر .. ده رأيى و ليس من منطلق دينى لأن الأصل أن كل واحدة حرة، و تفسير ومعرفة مقتضيات الدين يخضع للمتخصصين و ضمير الإنسان".



ساويرس

وجاء رد نجيب ساويرس على مغردة قالت له :"وبطل كل شوية ..تكون ضد النقاب..انت إنسان فى مستوى المفروض يكون راقى عن كدا، وتحترم الأديان مش كل من لَبْس نقاب فاسد، ومش كدا من رجل أعمال صالح".