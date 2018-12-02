video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة عين شمس: إنشاء أول مركز بحثى متخصص للدراسات الصينية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:26 م
رئيس جامعة عين شمس: إنشاء أول مركز بحثى متخصص للدراسات الصينية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
قال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، إن قيادات جامعة عين شمس على تواصل دائم ومستمر، معلنا تدشين أول مركز بحثى متخصص للدراسات الصينية بمصر وأفريقيا "وهو مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير" ، مؤكدا أنه سيكون من أهم المراكز البحثية بإفريقيا.
 
وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة، أن المفاوضات مع جامعة الشعب الصينية الجامعة الأولى فى الصين تمت على مدار عام كامل.
 
وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هذا المركز سيكون مركز علمى بحثى يقدم دراسات فنية واستشارية لأى مشروع تتولاه الحكومة المصرية مع الحكومة الصينية، موضحا أن المركز يضم خبراء على أعلى مستوى فى الاقتصاد على رأسهم الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وخبراء فى القانون على رأسهم الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق.
 
وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن المركز سيكون مفتوح لكافة الدراسات التى تتعلق بأى تعاون مصرى صينى، لافتا إلى أن الجامعة تلقت طلبات ضخمة من العديد من الشركات الصينية الراغبة فى الاستثمار بمصر.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة عين شمس تكشف اليوم تفاصيل أول مركز بحثى متخصص فى الدراسات الصينية

بالفرشة والألوان .. طلاب عين شمس يرسمون البهجة فى الأسمرات بالجرافيتى

جامعه عين شمس

عين شمس

الصين

الدراسات الصينيه




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة