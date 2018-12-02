رئيس جامعة عين شمس: إنشاء أول مركز بحثى متخصص للدراسات الصينية

كتب محمود راغب

قال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، إن قيادات جامعة عين شمس على تواصل دائم ومستمر، معلنا تدشين أول مركز بحثى متخصص للدراسات الصينية بمصر وأفريقيا "وهو مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير" ، مؤكدا أنه سيكون من أهم المراكز البحثية بإفريقيا.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة، أن المفاوضات مع جامعة الشعب الصينية الجامعة الأولى فى الصين تمت على مدار عام كامل.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هذا المركز سيكون مركز علمى بحثى يقدم دراسات فنية واستشارية لأى مشروع تتولاه الحكومة المصرية مع الحكومة الصينية، موضحا أن المركز يضم خبراء على أعلى مستوى فى الاقتصاد على رأسهم الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وخبراء فى القانون على رأسهم الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن المركز سيكون مفتوح لكافة الدراسات التى تتعلق بأى تعاون مصرى صينى، لافتا إلى أن الجامعة تلقت طلبات ضخمة من العديد من الشركات الصينية الراغبة فى الاستثمار بمصر.