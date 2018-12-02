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الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:47 ص
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رئيس الصين يتعهد ببذل الجهود مع ألمانيا لحماية التعددية واقتصاد عالمى مفتوح

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:42 ص
رئيس الصين يتعهد ببذل الجهود مع ألمانيا لحماية التعددية واقتصاد عالمى مفتوح شى جين بينج الرئيس الصينى
بكين /أ ش أ/
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أعرب الرئيس الصينى "شى جين بينج" عن استعداد الصين لبذل جهود مشتركة مع ألمانيا لحماية التعددية واقتصاد عالمى مفتوح.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصينى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش القمة الـ13 لمجموعة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية (بيونس آيرس)، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأحد.

وقال الرئيس الصينى إن تنمية العلاقات بين الصين وألمانيا حافظت على زخم قوي، وإن الجانبين نفذا تبادلات متكررة رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن الصين وألمانيا، باعتبارهما شريكتين استراتيجيتين شاملتين، شهدتا تعاونا أوثق فى المؤسسات متعددة الأطراف وفى الشؤون العالمية.

وأبدى بينج استعداد الصين للحفاظ على تعاون وثيق مع الجانب الألمانى لتقديم إسهامات لتعزيز السلام والاستقرار العالميين، مؤكدا ضرورة التزام الصين وألمانيا بنتائج متبادلة المنفعة ومربحة للجميع.

ولفت بينج إلى أن بلاده وسعت الانفتاح بثبات، وأعلنت منذ بداية العام سلسلة من الإجراءات الجديدة فى فتح أسواقها، منوها إلى أنه لاحظ أن العديد من الشركات الألمانية من بين أولى الشركات التى تستفيد من سياسات الانفتاح الجديدة فى مجالاتها الخاصة.

ودعا بينج الجانبين إلى الاستفادة من مزاياهما والدفع من أجل الحصول على جودة أعلى ومستوى أفضل من التعاون بين الصين وألمانيا، مشددا على أن الصين تعتبر ألمانيا شريكة مهمة فى بناء الحزام والطريق، وأنها مستعدة للعمل مع الجانب الألمانى بهدف تعزيز الارتباطية بين آسيا وأوروبا.

وأكد بينج أنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما اقتصادين رئيسين ودولتين تجاريتين مهمتين فى العالم، مواصلة الحماية المشتركة للتجارة الحرة ومعارضة الحمائية، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع ألمانيا من أجل حماية النظام الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، ومواجهة مختلف التحديات العالمية.

 


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