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رئيس البنك الزراعى يعلن عن إطلاق أول منصة إلكترونية للسلع الغذائية قريبًا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:36 ص
رئيس البنك الزراعى يعلن عن إطلاق أول منصة إلكترونية للسلع الغذائية قريبًا السيد القصير رئيس بنك الائتمان الزراعى المصرى
كتبت أسماء أمين
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قال السيد القصير رئيس بنك الائتمان الزراعى المصرى، إن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تقديم خدمات تكنولوجيا مالية لدعم التحول للاقتصاد الرقمى.

 

كشف القصير، لـ"اليوم السابع"، على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادى بعنوان الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الانطلاق، أنه سيتم إصدار محفظة إلكترونية جديدة "أجريفون" بداية عام 2019.

 

وكشف أيضًا رئيس البنك الزراعى المصرى، أن البنك يسعى بالتنسيق مع أحد الجهات الحكومية لإطلاق وإدارة أول منصة  إلكترونية  للسلع الزراعية، وهذه المنصة تمثل قيمة مضافة للمنتج والمستهلك متوقعًا إطلاقها قريبًا.

 

وعلى الجانب الآخر، أكد القصير أن محفظة البنك تصل إلى 25 مليار جنيه 75% من حجم المحفظة للفلاح الصغير ومتناهى الصغر، مستهدفًا الوصول لمعدل نمو للمحفظة 15% خلال 2019.


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البنك الزراعى المصرى

مؤتمر الاهرام الاقتصادى

منصة إلكترونية للسلع الغذائية

اخبار الاقتصاد




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