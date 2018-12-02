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رئيس (إف.بي.آي) السابق يسحب دعوى لإلغاء استدعاء له من الكونجرس للشهادة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:20 م
رئيس (إف.بي.آي) السابق يسحب دعوى لإلغاء استدعاء له من الكونجرس للشهادة اف بى اى
(رويترز)
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قال محامي جيمس كومي الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إن كومي سحب اليوم الأحد دعوى رفعها أمام محكمة لإلغاء استدعاء له من الكونجرس الأمريكي يجبره على الشهادة سرا بشأن قرارات للمكتب عن تحقيقات جرت قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

 

 

ووافق كومي على الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة يوم الجمعة. وقال محاميه ديفيد كيلي لرويترز في بيان إن أعضاء جمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تعهدوا بمنح كومي نسخة كاملة لشهادته في غضون 24 ساعة من إدلائه بها وإنه سيسمح له "بنشر أي جزء من هذا النص أو كله".

 

وتوصل كومي والأعضاء الجمهوريون لهذا الاتفاق الجديد قبل يوم من حضور المحامين لجلسة أمام محكمة. وكان من المقرر أن يصدر قاض حكما بشأن طلب كومي إلغاء الاستدعاء ووقف إجراءات الكونجرس وهو طلب لم يسبق لقاض الموافقة عليه في تاريخ الولايات المتحدة.

 


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