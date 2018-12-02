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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-12-2018 بمحافظات مصر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 2-12-2018 بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.
 
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح خفيفة إلى معتدلة. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 14 21 
 
شبين الكوم 13 21
 
طنطا 14 20
 
دمنهور 13 20
 
الإسكندرية 13 21
 
بلطيم 14 22
 
مطروح 13 21
 
السلوم 11 20 
 
سيوة 09 21 
 
بورسعيد 14 20
 
دمياط 14 20
 
الزقازيق 13 21
 
الإسماعيلية 11 22
 
السويس 12 22
 
العريش 11 21
 
رفح 12 22
 
رأس سدر 14 24
 
نخل 06 20
 
نويبع 16 23
 
طابا 14 21
 
كاترين 06 19
 
الطور 14 25
 
شرم الشيخ 17 26
 
الغردقة 15 25
 
مرسى علم 16 24
 
الفيوم 13 21 
 
بني سويف 12 21
 
المنيا 11 21
 
أسيوط 09 22 
 
سوهاج 09 22
 
قنا 10 23
 
الأقصر 11 23
 
أسوان 12 24
 
أبوسمبل 13 24
 
الوادي الجديد 08 23
 
شلاتين 19 25
 
أبو رماد 20 24 
 
رأس حدربة 20 23
 
حلايب 21 23
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 
 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 22 31 
 
المدينة المنورة 17 28 
 
الرياض 14 27 
 
المنامة 20 26 
 
أبوظبي 20 28
 
الدوحة 20 28
 
الكويت 14 25
 
دمشق 06 18
 
بيروت 14 20
 
عمان 10 17 
 
القدس 09 18
 
غزة 14 22
 
بغداد 14 22
 
مسقط 21 27
 
صنعاء 07 24
 
الخرطوم 18 34
 
طرابلس 12 19
 
تونس 12 18
 
الجزائر 07 16
 
الرباط 08 19
 
نواكشوط 16 31
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 02 10 
 
اسطنبول 06 10 
 
إسلام أباد 08 24 
 
نيودلهي 10 27
 
جاكرتا 24 32
 
بكين 01 08
 
كوالامبور 24 32
 
طوكيو 06 14
 
أثينا 03 11
 
روما 05 14
 
باريس 05 10
 
مدريد 04 11
 
برلين 02 07
 
لندن 06 11
 
مونتريال 03- 01
 
موسكو 12- 04-
 
نيويورك 02 07
 
واشنطن 02 07
 
 
 
 
 

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