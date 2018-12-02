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خبير بالحركات الإسلامية: الشذوذ الجنسى بين شباب الإخوان سببه منهج طاعة الأوامر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:00 ص
خبير بالحركات الإسلامية: الشذوذ الجنسى بين شباب الإخوان سببه منهج طاعة الأوامر جمال المنشاوى
كتب أحمد عرفة
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أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن انتشار الشذوذ داخل جماعة الإخوان جاء نتيجة تسلل بعض الأفراد أصحاب الأغراض والأهواء والرغبات الشاذة، وسط الرغبة فى جمع الأتباع ووسط منهج الثقة أولا وطاعة الأوامر والتفانى فى ذلك.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قيادات الإخوان يستغلون مناصبهم وسيطرتهم المالية والتنظيمية واستغلال جهل الشباب بالدين وعدم اهتمام القيادات بتعليمهم العلم الشرعى الذى ألف باءه تحريم هذا الفعل وهو عمل قوم لوط وهى بديهية شرعية.

وأشار الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية،  إلى أن هذه الأمور واردة بالإخوان فى وجود حالة التخبط وعدم التربية الشرعية ومعرفة الحلال والحرام والاهتمام بالجوانب الحركية والسياسية فقط.

كانت فضيحة إخوانية جديدة خرجت إلى العلن خلال الأيام الماضية، بطلها قيادى إخوانى متهم بالشذوذ الجنسى، وكان صاحب الاتهام مجموعة من شباب الإخوان تمكنوا من رصد تفاصيل علاقاته الشاذة فى فيديو معلوماتى تم بثه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"


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