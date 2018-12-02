حملة فيروس سى بالقاهرة تستقبل 90 ألف مواطن فى يومها الأول

كتب سيد الخلفاوى

أكد العميد محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن اليوم الأول لحملة القضاء على فيروس سى، ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"، شهد إقبالا كثيفا من المواطنين على لجان المسح.

وأضاف نائب محافظ القاهرة فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن لجان الكشف عن فيروس سى استقبلت فى أول يوم للحملة بالقاهرة 90 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه كان مستهدف 80 ألف مواطن.

وفى السياق ذاته، يتفقد نواب محافظ القاهرة اليوم أماكن لجان حملة فيروس سى، لمتابعة أعمال الفحص، وحل أى مشاكل تواجه اعضاء الحملة.