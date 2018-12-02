تعرف على تفاصيل أول قداس أقامته الكنيسة القبطية فى السعودية

كتب محمد عبد العظيم

كشف موقع الخليج أو لاين، أن المملكة العربية السعودية، شهدت أول قداس مسيحى، الذى تم داخل قاعة بأحد الاستراحات "شاليه" فى الرياض، بحضور عشرات الأقباط وبمشاركة الأنبا مرقس، مطران إيبارشية مدينة شبرا الخيمة وتوابعها، الذى زار السعودية لتفقد الأقباط المصريين والإطمئنان على أحوالهم، حيث كان فى استقباله الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، وحضر اللقاء وفد من السفارة المصرية بالسعودية.





وقال الأنبا مرقس، مطران أبرشية شبرا الخيمة، حسب موقع الخليج أون لاين، إن زيارته للمملكة تأتى لتفقد الأقباط فى المملكة والإطمئنان على أحوالهم فى بلدهم الثانى، موضحا أن الدعوة كانت من الديوان الملكى السعودى؛ حيث من المقرر أن تستمر الزيارة الخاصة به حتى 17 ديسمبر الحالى".

يذكر أن الكنيسة المصرية أعلنت فى بيان لها، أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، زار المملكة وكان فى استقباله بالعاصمة الرياض محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كما حضر اللقاء وفد من السفارة المصرية بالسعودية.

وخلال شهر مارس وأثناء زيارة ولى العهد السعودى للكاتدرائية المصرية بالعباسية فى القاهرة، وجه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للأمير محمد بن سلمان على زيارته للكنيسة وعلى حسن المعاملة التى يلقاها للأقباط المقيمين فى السعودية.

وأكد البابا تواضروس فى تصريحات له، أنه أثناء زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر كان من ضمن المستقبلين لسموه نيافة الأنبا مرقس والذى أعرب خلال اللقاء عن أمله فى زيارة الأسر المصرية القبطية هناك، فرحب صاحب السمو الملكى بالزيارة".