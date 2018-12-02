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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر نوفمبر.. المجموعة المالية تتصدر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:00 ص
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر نوفمبر.. المجموعة المالية تتصدر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر نوفمبر، بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.696 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.7%، وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.612 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.6%.
 
 وحلت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.349 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.139 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.559 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.551 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 2.035 مليار جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.697 مليار جنيه بنسبة 3.5%.
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا اتش. اس. بي. سى، أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.096 مليار جنيه، و 1.010 مليار جنيه، بنسبة 2.3%، 2.1% على التوالى، جاء ذلك وفقا لتقرير البورصة الشهرى عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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