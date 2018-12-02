تعرف على المستشفيات التى تستقبل الحالات المصابة فى مبادرة 100 مليون صحة

المنوفية – محمود شاكر

انطلق اليوم الثانى، بمحافظة المنوفية، من المرحلة الثانية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، والتى من المقرر أن تستمر لمدة شهرين.

وقال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم البدء اليوم دون أى تأخير من أى وحدات على مستوى المحافظة فى استقبال المواطنين، لافتا إلى أنه يتم الاستقبال خلال 233 وحدة صحية وذلك للوصول إلى العدد المستهدف لتوقيع الكشف الطبى عليه والذى يصل إلى 2 مليون و550 ألف مواطن ومواطنة فى 7760 نقطة كشف ما بين 440 نقطة صباحية، 336 نقطة مسائية فى المبادرة.

وأضاف الدكتور ممدوح عبدالحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمنوفية ومنسق المبادرة، أن الحملة تسير بشكل جيد وأنه يتم المتابعة الدورية لكل الوحدات من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه فى حالة التأكد من الإصابة سيكون هناك عدد من المستشفيات والعيادات التى تستقبل الحالات لتقديم العلاج الكامل لهم.

وأشار عبد الحليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المستشفيات والعيادات تضم مستشفى حميات شبين الكوم، مستشفى حميات منوف، مستشفى حميات أشمون، مشتشفى حميات تلا بطبلوها، معهد الكبد القومى بالمنوفية، مستشفى شبين الكوم التعليمى، بالإضافة إلى عيادات التأمين الصحى ومستشفى الهلال وتضم عيادة منوف، أشمون، الشهداء، السادات، سرس الليان، عيادة أبو أبوبكر الصديق، قويسنا، تلا، الباجور، بركة السيع، مستشفى الهلال التأمين الصحى.