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تراجع كبير فى أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الأحد بسوق العبور 2-12-2018

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:58 م
تراجع كبير فى أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الأحد بسوق العبور 2-12-2018 سمك _ أرشيفية
أسماء أمين
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تراجعت أسعار السمك البلطى والبورى بشكل كبير، وذلك طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، البوم الأحد 2 ديسمبر، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 19-21 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29-35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح بينن 32 - 38 جنيها للكيلو.

وسعر سمك المكرونة السويسى ما بين 55- 65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 375 -425 جنيه، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين  275 - 325 جنيها، وبلغ سعر البورى 32- 38 جنيها


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