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تحرير 1544مخالفة مرورية وفحص 43 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:17 م
تحرير 1544مخالفة مرورية وفحص 43 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، الرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1544مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 8 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 5 قرارت تعدى على منافع الرى، 5 قرار ات تعدى على منافع نهر النيل، 4 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد، بإجمالى بمساحة 2584 متر تقريباً، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و5 أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وتم فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 43 شخص، وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 19 شقة مفروشة 22 شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 


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