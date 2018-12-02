video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:34 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى لهبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25%، انخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.66%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى  أنهى الجلسة الأخيرة في الأسبوع الماضي باللون الأخضر ليغلق أعلى 13,300 نقطة، وسط ظهور قوى بيعيه في كثير من الأحيان في الأسبوع الماضي ، مضيفا أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حركة عرضية، وأن المؤشر قد يصل في النهاية إلى 13،500 نقطة فقط إذا تمكن من الحفاظ على الدعم الرئيسي عند مستوى 12،950 نقطة التي نعتبرها مستوى وقف الخسارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 28.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة