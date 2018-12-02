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تأجيل قضية رشوة مهندس شركة مياه الشرب بجنوب سيناء إلى الأول من فبراير

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:43 م
تأجيل قضية رشوة مهندس شركة مياه الشرب بجنوب سيناء إلى الأول من فبراير حبس - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قررت محكمة جنايات جنوب سيناء ، اليوم الإحد، تأجيل قضية مهندس بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء  ، المتهم بطلب رشوة 40 ألف جنيه من مدير المشروعات بإحدى الشركات لجلسة الاول من فيراير للمرافعة ، وإستمرار حبس المتهم ،  صدر الحكم برئاسة المستشارمعوض محمد محمود وعضوية المستشارين شوقى إبراهيم الزقم ، ومجدى خميس محمد  ،ومحمد وفيق طه وحضور بسام شتا وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام"أسامة.م.ش.ع" بصفته موظفا عموميا ويعمل مهندس تنفيذ أعمال ميكانيكية وكهربائية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء أنه في الفترة من 1 مارس 2018 وحتى 22 مارس 2018 طلب من مدير مشروعات بإحدى الشركات 40 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات مراجعة وحصر تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الوادى بطور سيناء وحصل منه على مبلغ 10 آلاف جنيه مقدم المبلغ . 

وعلى الفور أبلغ مدير المشروعات مباحث الأموال العامة التي طلبت من الشاكي مسايرة المتهم والتسجيل له وتحديد موعد لتسليم المتهم باقي المبلغ المتفق عليه.وعند التسليم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 1991 لسنة 2018 وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم الاستئناف على قرار الحبس في 11 يونيو 2018 ورفض الاستئناف وتأييد الحبس وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في 6 أغسطس 2018.

 


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