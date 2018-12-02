video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بدء التصويت في انتخابات الأندلس بإسبانيا فى أول اختبار لرئيس الوزراء

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:55 م
بدء التصويت في انتخابات الأندلس بإسبانيا فى أول اختبار لرئيس الوزراء انتخابات
رويترز
إضافة تعليق

فتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد أبوابها فى منطقة الأندلس بإسبانيا فى أول اختبار انتخابى لرئيس الوزراء بيدرو سانتشيز الذى تواجه حكومة الأقلية التى يرأسها صعوبات فى تمرير الموازنة منذ توليه السلطة الصيف الماضى.

وتجرى الانتخابات فى أكثر مناطق إسبانيا اكتظاظا بالسكان، وهى أحد معاقل الاشتراكيين الذين يتزعمهم سانتشيث منذ عقود، وسط مشهد سياسى تسوده الانقسامات وتناضل فيه الأحزاب الكبرى لتأمين الأغلبية.

وبدأ التصويت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلى فى انتخابات من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين الأحزاب التى يستبعد أن يحظى أى منها بالأغلبية بحسب استطلاعات الرأي. وركز جزء كبير من الحملة الانتخابية فى الأندلس على موضوعات قومية مثل أزمة انفصال كاتالونيا وأزمة الميزانية والهجرة.

كما ركزت حملات عدة أحزاب على الغضب إزاء انفصال قطالونيا ونهج شانتشيث الأكثر تساهلا مع الأحزاب المؤيدة لاستقلال الإقليم وهي التي جاءت به إلى الحكم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنقاذ أكثر من 560 مهاجرا ومصرع 3 آخرين قبالة سواحل أسبانيا

إسبانيا تعلن إنقاذ 650 مهاجرًا من البحر المتوسط

آلاف يتظاهرون فى مدريد تأييدا لوحدة إسبانيا

انتخابات

الأندلس

أسبانيا

بيدرو سانشيز

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة