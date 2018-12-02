انطلاق مبادرة حملة 100 مليون صحة فى 133 وحدة صحية و776 نقطة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لليوم الثانى على التوالى بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، الكشف وعمل التحاليل ل 2 مليون و550 ألف مواطن ومواطنة فى 776 نقطة كشف مابين 440 نقطة صباحية، و336 نقطة مسائية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي، والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة،وسط إقبال كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم .

ومن جانبه أكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن العمل يسير بشكل منتظم فى 233 وحدة صحية وذلك لتوقيع الكشف على 2مليون و550ألف مواطن ومواطنة فى776نقطة كشف مابين 440نقطة صباحية،336نقطة مسائيةفي المبادرة مشيرا إلى أنه أمس بلغت نسبة المشاركة فى المبادرة من المواطنين بنسبة 97%من النسبة المحددة يوميا .

وطالب وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،المشاركة فى المبادرة والذهاب إلى الوحدات الصحية ونقاط الكشف لاجراء التحاليل والكشف ذلك لقضاء على فيروس سى نهائيا ،والعلاج من الأمراض المزمنة .

يذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان". والتى بدأت اليوم 1 ديسمبر وتستمر حتى نهاية يناير