اليوم السابع يكشف عن تفاصيل التخريب وأعمال السلب والنهب فى فرنسا

تحت عنوان" فرنسا ترجع إلى الخلف بعد سقوط أول قتيل فى مظاهرات «باريس »" تكشف "اليوم السابع " فى عددها الصادر غدا الأحد عن تفاصيل أعمال السلب والتخريب التى تهدد «عاصمة النور » بعد سقوط 120 مصابا و 412 معتقلا فى حصيلة المواجهات بين الأمن و «السترات الصفراء " مع تراجع فى حجوزات السياح وخسائر فى المحال التجارية الفرنسية
كما ينشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة منها:
- 3 أسباب لتأجيل المواجهة بين مبارك ومرسى فى المحكمة
- تفاصيل الهجوم السلفى على سعد الهلالى والانتقادات لرانيا يوسف
- اليوم.. الرئيس يفتتح أكبر معارض الصناعات الدفاعية على مستوى العالم
- «عابدين »: الرئيس سيحكم مصر من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية 2020
- تأمين مخزون السلع فى المحافظات الحدودية لمواجهة السيول
- جريمة الإخوان فى الوقيعة بين "اليوم السابع" والمستشار عبد الفتاح إسماعيل
- العصار ونصار يبحثان أوجه التعاون بين "الإنتاج الحربى " و"الصناعة"
- التموين تستقبل 30 ألف طن زيت طعام خام من الخارج
- عدم الاختصاص فى طعن رئيس الزمالك على قرارات "الأوليمبية
- ضحية جيديدة للتنمر
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