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الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:14 م
خالد صلاح
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اليوم السابع يكشف عن تفاصيل التخريب وأعمال السلب والنهب فى فرنسا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:15 م
اليوم السابع يكشف عن تفاصيل التخريب وأعمال السلب والنهب فى فرنسا عدد الأحد من اليوم السابع
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تحت عنوان" فرنسا ترجع إلى الخلف بعد سقوط أول قتيل فى مظاهرات «باريس »" تكشف "اليوم السابع " فى عددها الصادر غدا الأحد عن تفاصيل أعمال السلب والتخريب التى تهدد «عاصمة النور »  بعد سقوط 120 مصابا و 412 معتقلا فى حصيلة المواجهات بين الأمن و «السترات الصفراء " مع تراجع فى حجوزات السياح وخسائر فى المحال التجارية الفرنسية 

كما ينشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة منها:

 

- 3 أسباب لتأجيل المواجهة بين مبارك ومرسى فى المحكمة

- تفاصيل الهجوم السلفى على سعد الهلالى والانتقادات لرانيا يوسف

 

- اليوم.. الرئيس يفتتح أكبر معارض الصناعات الدفاعية على مستوى العالم

- «عابدين »: الرئيس سيحكم مصر من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية 2020

 

- تأمين مخزون السلع فى المحافظات الحدودية لمواجهة السيول

- جريمة الإخوان فى الوقيعة بين "اليوم السابع" والمستشار عبد الفتاح إسماعيل

 

- العصار ونصار يبحثان أوجه التعاون بين "الإنتاج الحربى " و"الصناعة"

- التموين تستقبل 30 ألف طن زيت طعام خام من الخارج 

 

- عدم الاختصاص فى طعن رئيس الزمالك على قرارات "الأوليمبية

- ضحية جيديدة للتنمر

 


 

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أحداث فرنسا

التخريب فى باريس

السترات الصفراء

مبارك

التموين

التنمر




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