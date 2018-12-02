اليوم السابع يكشف عن تفاصيل التخريب وأعمال السلب والنهب فى فرنسا

تحت عنوان" فرنسا ترجع إلى الخلف بعد سقوط أول قتيل فى مظاهرات «باريس »" تكشف "اليوم السابع " فى عددها الصادر غدا الأحد عن تفاصيل أعمال السلب والتخريب التى تهدد «عاصمة النور » بعد سقوط 120 مصابا و 412 معتقلا فى حصيلة المواجهات بين الأمن و «السترات الصفراء " مع تراجع فى حجوزات السياح وخسائر فى المحال التجارية الفرنسية



كما ينشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة منها:

- 3 أسباب لتأجيل المواجهة بين مبارك ومرسى فى المحكمة



- تفاصيل الهجوم السلفى على سعد الهلالى والانتقادات لرانيا يوسف

- اليوم.. الرئيس يفتتح أكبر معارض الصناعات الدفاعية على مستوى العالم



- «عابدين »: الرئيس سيحكم مصر من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية 2020

- تأمين مخزون السلع فى المحافظات الحدودية لمواجهة السيول



- جريمة الإخوان فى الوقيعة بين "اليوم السابع" والمستشار عبد الفتاح إسماعيل

- العصار ونصار يبحثان أوجه التعاون بين "الإنتاج الحربى " و"الصناعة"



- التموين تستقبل 30 ألف طن زيت طعام خام من الخارج

- عدم الاختصاص فى طعن رئيس الزمالك على قرارات "الأوليمبية



- ضحية جيديدة للتنمر



