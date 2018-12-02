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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لطفل قتله حداد بعد الفشل فى اغتصابه بكرداسة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:31 م
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لطفل قتله حداد بعد الفشل فى اغتصابه بكرداسة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
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استعجلت نيابة شمال الجيزة، تقرير الصفة التشريحية لطفل لقى مصرعه على يد حداد بمنطقة منشأة القناطر، بعدما فشل فى محاولة اغتصابه.   
 
 
كشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة وسط الزراعات بمنطقة منشاة القناطر، ومعاينة الجثة تبين إصابته بآثار خنق حول الرقبة. 
 
وكشفت التحقيقات، أن تحريات المباحث توصلت للمتهم وتمكنت من القبض عليه، ويدعى "هانى ك."، 37 سنة، عامل حدادة بشركة غزل ونسيج، قام بقتل الطفل "محمد ش. "، 12 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى الأزهرى، بعدما فشل فى التعدى عليه جنسيًا، وخشى من افتضاح أمره.    
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم استدرج الطفل بحجة إحضار بعض الخضروات من أرض زراعية مجاورة لهم فاصطحب الطفل بـ"التوك توك" الذى يعمل عليه، وفور وصولهما للأرض حاول المتهم التحرش بالطفل، وعرض عليه ممارسة الشذوذ معه فرفض، وهدده بإخبار والده، وفر منه هاربًا فلحق به المتهم، وتمكن من إمساكه، وأخرج قميص نوم حريمى من بين طيات ملابسه ولفه حول رقبته حتى خنقه، وترك الجثة بعد أن استولى على هاتف القتيل المحمول، وعاد إلى القرية وباع الهاتف بـ 50 جنيها.  
 
 

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