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النيابة بـ"اقتحام الحدود": الأمن الوطنى أكد مبارك مدنى ولا يتمتع بصفة عسكرية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:53 م
النيابة بـ"اقتحام الحدود": الأمن الوطنى أكد مبارك مدنى ولا يتمتع بصفة عسكرية المستشار محمد شرين فهمى
كتب إيهاب المهندس ـ أسامة طلعت ـ تصوير أحمد معروف
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الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وأكد ممثل النيابة، على أن مبارك قطاع الأمن الوطنى أن الرئيس الأسبق مدنى ولا يتمتع بأى صفة عسكرية.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

 

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وأكد ممثل النيابة، على أنه بشان حضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادة، أخطرت النيابة قطاع الأمن الوطنى، وأفاد الأمن الوطنى أن الرئيس الأسبق مدنى ولا يتمتع بأى صفة عسكرية، وفيما رفعت المحكمة الجلسة لعدم وصول الصوت للمتهمين داخل القفص قبل استكمال النيابة لقرارها.

 

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".


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