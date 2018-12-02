video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وصلاح الأقوى تأثيرا..

المنجزون العرب: السيسى شخصية العام فى المسؤولية الاجتماعية بـ2018

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:39 م
المنجزون العرب: السيسى شخصية العام فى المسؤولية الاجتماعية بـ2018 الرئيس السيسى
إيمان حنا
إضافة تعليق

أعلنت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية فى بيان صحفى اليوم، عن اختيارها للرئيس عبد الفتاح السيسى شخصية عام 2018 للمسؤولية الإجتماعية.

وقالت المؤسسة فى بيان لها إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإجتماعية والإنسانية فى 2018 بارزة ومؤثرة، حيث بدأت مع قرار تسمية العام الحالى لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يساهم بصورة مستمرة فى صناعة الأمل لدى المصريين من خلال مواقفه وقراراته الإنسانية، مشيدة بقراره السابق بالإفراج عن كافة الغارمات بالسجون المصرية، ودعم ذوى الإعاقة من خلال تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب رعاية ومشاركة سيادته للملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.

وأوضحت أن الرئيس أطلق المبادرة الصحية الأضخم خلال 2018  وهي "100 مليون صحة " والتى تهدف إلى الاطمئنان على صحة المصريين، وأن تكون مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020 ، هذا بجانب مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة .

وأكد رئيس المنجزين العرب، أن الرئيس السيسى قدم خلال عام 2018 مشروعات تنموية هدفت إلى مكافحة الفقر وتطوير العشوائيات، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية واحدة من دعائم المجتمع الهامة ووسيلة من وسائل تقدم الشعوب .

ومن جهة أخرى أعلنت المؤسسة عن قائمة الشخصيات المصرية المؤثرة فى ذات المجال، وعددهم عشر شخصيات جاء ضمنهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى والدكتور مجدى يعقوب رئيس مركز القلب فى أسوان، والنجم العالمى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق نادى ليفربول الإنجليزى، والدكتورة عبلة الكحلاوى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توفيق عكاشة: 85% من الشعب "جمهور كنبة" ولا يتفاعلون مع نداء السيسي بالعمل

فتاة التروسيكل: الرئيس السيسى وصى أبويا عليا.. ووعدنى بتحمل تكاليف زواجى

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

المنجزين العرب

السيسى

شخصيات 2018

محمد صلاح

مجدى يعقوب




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة