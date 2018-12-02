المنجزون العرب: السيسى شخصية العام فى المسؤولية الاجتماعية بـ2018

إيمان حنا

أعلنت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية فى بيان صحفى اليوم، عن اختيارها للرئيس عبد الفتاح السيسى شخصية عام 2018 للمسؤولية الإجتماعية.

وقالت المؤسسة فى بيان لها إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإجتماعية والإنسانية فى 2018 بارزة ومؤثرة، حيث بدأت مع قرار تسمية العام الحالى لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يساهم بصورة مستمرة فى صناعة الأمل لدى المصريين من خلال مواقفه وقراراته الإنسانية، مشيدة بقراره السابق بالإفراج عن كافة الغارمات بالسجون المصرية، ودعم ذوى الإعاقة من خلال تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب رعاية ومشاركة سيادته للملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.

وأوضحت أن الرئيس أطلق المبادرة الصحية الأضخم خلال 2018 وهي "100 مليون صحة " والتى تهدف إلى الاطمئنان على صحة المصريين، وأن تكون مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020 ، هذا بجانب مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة .

وأكد رئيس المنجزين العرب، أن الرئيس السيسى قدم خلال عام 2018 مشروعات تنموية هدفت إلى مكافحة الفقر وتطوير العشوائيات، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية واحدة من دعائم المجتمع الهامة ووسيلة من وسائل تقدم الشعوب .

ومن جهة أخرى أعلنت المؤسسة عن قائمة الشخصيات المصرية المؤثرة فى ذات المجال، وعددهم عشر شخصيات جاء ضمنهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى والدكتور مجدى يعقوب رئيس مركز القلب فى أسوان، والنجم العالمى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق نادى ليفربول الإنجليزى، والدكتورة عبلة الكحلاوى.