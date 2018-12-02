الكشف على 2361 مواطنا فى مبادرة 100 مليون بشمال سيناء

شمال سيناء محمد

أعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان لها اليوم الأحد، أعداد المستفيدين من حملة 100 مليون التى انطلقت أمس، وأنه فى أول أيام حملة فيروس سي وصل عدد من تم فحصهم من أهالى المحافظة 2361 مواطنا بينهم 862 ببئر العبد، 860 العريش ، 466 الشيخ زويد، 104 نخل ، و49 الحسنة، و20 رفح.



وكانت نتيجة فحص فيروس سي 2220 حالة سلبى و135 إيجابى و6 أشخاص غير مستهدفين، وضغط الدم 2135 حالة طبيعية، 226 حالة السكر مرتفع.

كما تفقد اليوم الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، النقطة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية فى إطار حملة 100 مليون صحة لطلبة جامعة العريش.

واطمئن رئيس الجامعة على سير العمل من قبل الفريق الطبى، واستقبال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لإجراء المسح الطبى الشامل.

وقال الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، على هامش تفقدية سير الحملة، أنه باسم أسرة الجامعة يتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية صاحب المبادرة الرامية لتطهير مصر من فيروس سى وكل الأمراض، وقال إن محافظة شمال سيناء انطلقت فيها الحملة تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من يوم أمس، واليوم انطلقت فى جامعة العريش مع أول يوم دراسى هذا الأسبوع، وتشهد إقبال الطلبة.