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القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:48 ص
القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعاوى المقامة من رئيس الزمالك التى تطالب بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .
 
ورفع رئيس الزمالك دعوى رقم ٩٣٩٦ لسنة ٧٣ قضائية، بحل مجلس اللجنة الأولمبية، لأنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظره.
 
كانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك عامين، ورفع دعوى في مركز التسوية لإسقاط عضويته، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان بالتدخل بسبب حماية رئيس الزمالك في حصانته، كما أشار بيان الأولمبية، بالإضافة إلى تحذير رئيس الزمالك من حضور لقاءات فريقه تنفيذا للإيقاف، وإلا سيتعرض النادى لخصم نقاط اللقاء واعتباره مهزوما.
 
 
 

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