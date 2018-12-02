القصة الكاملة.. إحالة المتهمين بحادث كنيسة حلوان للجنايات

إعداد - دينا الحسيني





يبرز "اليوم السابع" خلال الفيديو التالى القصة الكاملة لقرار النائب العام بإحالة المتهمين بمحاولة الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان فى 29 ديسمبر عام 2019.