الرئيسية أخبار عاجلة القصة الكاملة.. إحالة المتهمين بحادث كنيسة حلوان للجنايات الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:22 م كنيسة حلوان إعداد - دينا الحسيني إضافة تعليق يبرز "اليوم السابع" خلال الفيديو التالى القصة الكاملة لقرار النائب العام بإحالة المتهمين بمحاولة الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان فى 29 ديسمبر عام 2019. إضافة تعليق كنيسة حلوان اليوم السابع بلس كنيسة مارمينا بحلوان صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى 6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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