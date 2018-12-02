دمياط عبده عبد الباري

ألقت مباحث مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط القبض على زوجة مستريح المقاولات الحكومية المتهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين بداعى استثمارها فى مشروعات إنشاء مدارس ومساكن.

وتم القبض على المتهمة بناء على ذمة المحضر رقم 20536 لسنة 2018 مركز شرطة فارسكور والمقدم من سيدة تدعى "ه.م" تتهمها بتجميع أموال لزوجها لتوظيفها فى أعمال المقاولات حيث حصلت منها على 100 ألف جنيه لتشغيلها مقابل ربح شهرى.

وكان عددا من أهالى قرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط قد حرروا عدة محاضر يتهمون فيها أحد الأشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 5 مليون جنيه بحجة توظيفهم فى مجال المقاولات.

وقال الشاكون فى بلاغاتهم أن المتهم "ط.ح.ا"حصل على مبالغ مالية من العديد من الأشخاص تصل إلى 5 مليون جنيه، مشيرين إلى أن المتهم كان يعمل مبيض محارة وبدأ فى جمع الأموال لاستثمارها فى مجال المقاولات والبناء وتجارة نشارة الأخشاب وبيعها لمزارع الدواجن وتصديرها للخارج.

وأضاف الشاكون فى محاضرهم أن المتهم أسس شركة مقاولات بمدينة دمياط الجديدة ونجح فى الحصول على مناقصة لإنشاء مدرسة من قبل هيئة الأبنية التعليمية واستغل العقد المبرم بينه وبين الهيئة فى جمع أموال من ضحايا جدد بمدينة دمياط الجديدة ومركز بلقاس بالدقهلية بداعى استثمارها وتسليم أرباح بعد الانتهاء من تسليم المدرسة.

وحرر عبد الرحيم عبد الفضيل مقاول ومقيم بقلبشو التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية يتهم فيه المذكور بالنصب عليه بقيمة مليون و800

ألف جنيه مستحقات إحلال وتثبيت تربة لعدد 11 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم محضر 41020 لسنة 2018 قسم شرطة دمياط الجديدة كما حرر محمد زغلول ومقيم بقرية ابو جريدة محضر ضد المتهم لقيامه بالنصب عليه فى بقيمة 190 ألف جنيه.

كما حرر "محمد.أ" محضرا برقم 7295 لسنة 2018 أموال عامة اتهم فيه المذكور بالنصب عليه فى 180 ألف جنيه، وحرر "أحمد.ا" المحضر رقم 3946 دمياط الجديدة واتهمه فيه بالاستيلاء على 148 ألف جنيه كما حرر "السيد. م" محضر برقم 2361 لسنة 2018 يتهم فيه المذكور بالاستيلاء على 600 ألف جنيه.