video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الروسى يتهم تركيا بالفشل فى حل أزمة إدلب السورية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:00 ص
الرئيس الروسى يتهم تركيا بالفشل فى حل أزمة إدلب السورية فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تركيا، بالفشل فى حل أزمة إدلب السورية رغم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع الدول الضامنة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله الليلة "إن تركيا لم تنجح فى حل أزمة إدلب السورية" ، معربا عن قلق موسكو من الوضع فى إدلب، التى تسيطر عليها عناصر من المعارضة السورية.

ورغم الاتهام بالفشل ، أعرب الرئيس الروسى عن تفاؤله بشأن نجاح الجهود التى تبذلها روسيا وتركيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية.

وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين أكد لنظيره التركى رجب طيب أردوغان على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا لضمان تطبيق الاتفاق حول إدلب السورية المبرم بين روسيا وتركيا.

وأعلن بوتين وأردوغان ، فى 17 سبتمبر الماضى عقب لقائهما فى سوتشى ، التوصل لاتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضى سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة فى إدلب ويقضى بانفصال التشكيلات "المعتدلة" عن "الإرهابيين"، الأمر الذى لم يتم بعد، حسب ما أكدته مرارا السلطات الروسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد اتفاق إنتاج النفط

الرئيس الروسى

تركيا

أزمة إدلب السورية

سوريا

أخبار سوريا




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

جوجل تتيح لمستخدمى Hangout Meet إجراء محادثات تضم 100 شخص

جوجل تتيح لمستخدمى Hangout Meet إجراء محادثات تضم 100 شخص

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد فى الدورى الإنجليزى

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة