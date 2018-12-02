الرئيس الروسى يتهم تركيا بالفشل فى حل أزمة إدلب السورية

موسكو /أ ش أ/

اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تركيا، بالفشل فى حل أزمة إدلب السورية رغم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع الدول الضامنة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله الليلة "إن تركيا لم تنجح فى حل أزمة إدلب السورية" ، معربا عن قلق موسكو من الوضع فى إدلب، التى تسيطر عليها عناصر من المعارضة السورية.

ورغم الاتهام بالفشل ، أعرب الرئيس الروسى عن تفاؤله بشأن نجاح الجهود التى تبذلها روسيا وتركيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية.

وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين أكد لنظيره التركى رجب طيب أردوغان على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا لضمان تطبيق الاتفاق حول إدلب السورية المبرم بين روسيا وتركيا.

وأعلن بوتين وأردوغان ، فى 17 سبتمبر الماضى عقب لقائهما فى سوتشى ، التوصل لاتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضى سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة فى إدلب ويقضى بانفصال التشكيلات "المعتدلة" عن "الإرهابيين"، الأمر الذى لم يتم بعد، حسب ما أكدته مرارا السلطات الروسية.