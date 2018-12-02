video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس البرازيلى المنتخب يهاجم وكالات البيئة الحكومية ويهدّد بكبحها

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:00 ص
الرئيس البرازيلى المنتخب يهاجم وكالات البيئة الحكومية ويهدّد بكبحها جايير بولسونارو الرئيس البرازيلى اليمينى المنتخب
ريو دى جانيرو (أ ف ب)
إضافة تعليق

هاجم الرئيس البرازيلى اليمينى المنتخب جايير بولسونارو، السبت وكالات الرقابة البيئية الحكومية، محذّراّ من أنّه لن يسمح لها بفرض "غرامات كيفما كان".

وقال بولسونارو، الضابط المتقاعد الذى سيتولّى منصبه فى الأول من يناير، مخاطباً هذه الوكالات إنّ "الحفلة انتهت"، وذلك على هامش حفل فى أكاديمية أغولاس نيغراس (النسور السوداء) العسكرية خارج ريو دى جانيرو حيث درس وتدرّب فى السبعينات.

وأضاف "لن أسمح بعد الآن لوكالتى "إيباما" و"إيسمبيو" بفرض غرامات كيفما كان"، مشيراً إلى وكالتى الحماية البيئية الحكوميتين الرئيسيّتين.

وتابع "أريد أن أحمى البيئة ولكن ليس بطريقة شيعية كما يحدث الآن"، مستخدماً اسم المذهب الإسلامى الشيعى كمرادف للتشدّد وغياب المرونة.

وبولسونارو نفسه يدين لوكالة "إيباما" بمبلغ 10 آلاف ريال (2,600 دولار) التى غرّمته هذا المبلغ لممارسته الصيد بطريقة غير شرعية عام 2012.

وتعهّد الرئيس المنتخب بدفع الغرامة، لكنّه قال "أنا مثال حى على التحيّز والعمل السيّئ لبعض المفتّشين فى +إيباما+ و+إيسمبيو+. هذا أمر يجب أن يتوقّف".

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية انتقد بولسونارو بشدّة هاتين الوكالتين بحجّة أنّ حماية البيئة لا يمكنها "إعاقة التنمية"، معتبراً أنّ القوانين المتّبعة "تخنق" الأعمال التجارية الزراعية.

وهدّد بولسونارو المشكّك فى نظرية التغيّر المناخى بسحب البرازيل من اتفاقية باريس للمناخ التى أبرمت عام 2015 للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال السبت إنّه شارك فى قرار الحكومة الأخير بسحب العرض الذى تقدّمت به البرازيل لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 25" العام المقبل بسبب "قيود الميزانية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تحطم طائرة صغيرة فى حى سكنى بالبرازيل

بولتون يوجه دعوة نيابة عن ترامب لرئيس البرازيل المنتخب لزيارة أمريكا

الرئيس البرازيلى المنتخب

البرازيل

أخبار البرازيل

وكالات البيئة الحكومية




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

جوجل تتيح لمستخدمى Hangout Meet إجراء محادثات تضم 100 شخص

جوجل تتيح لمستخدمى Hangout Meet إجراء محادثات تضم 100 شخص

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد فى الدورى الإنجليزى

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة