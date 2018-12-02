الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى يتفقان على عدم فرض أى رسوم جمركية جديدة

بوينوس (أ ف ب)

اتّفق الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب والصينى شى جينبينج خلال قمة فى بوينوس آيرس السبت على عدم فرض أى رسوم جمركية جديدة "بعد 1 يناير"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمى الصيني.

وقالت صحيفة تشاينا ديلى وشبكة "يس جى تى أن" الرسميتان إن ترامب وشى اتّفقا على عدم فرض أى رسوم جديدة بعد الأول من يناير"، التاريخ الذى كانت الولايات المتحدة تعتزم فيه فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إليها.

من جهته اكتفى البيت الأبيض بالقول إن عشاء العمل الذى جرى مساء السبت بين ترامب وشى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية واستغرق أكثر من ساعتين كان "جيّدا جداً"، من دون أن يذكر أى تفاصيل بشأن ما دار خلاله.