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الجنايات تستمع اليوم لمرافعة الدفاع بمحاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين بالقتل العمد

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:00 ص
الجنايات تستمع اليوم لمرافعة الدفاع بمحاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين بالقتل العمد محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، لدفاع المتهم "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، اليوم بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد، واسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.


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سفاح الجمالية

جنايات القاهرة

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طارق تلجة




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