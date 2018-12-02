الجزائر: إرهابى يسلم نفسه للسلطات بولاية تمنراست جنوبى البلاد

الجزائر(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات ف ولاية تمنراست جنوبى البلاد.

وذكرت الوزارة- فى بيان اليوم الأحد- أنه فى إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش، سلم اليوم إرهابى نفسه للسلطات العسكرية وبحوزته بندقية آلية من نوع FM وكمية من الذخيرة.

وأوضح البيان أن الإرهابى يسمى "توجى سيد أعمر" والمكنى "يوسف" والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.. مشيرا إلى أن قوات الجيش إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجى مختار وعين صالح (جنوب) قبضت على تسعة منقبين عن الذهب وضبطت شاحنة وثلاث دراجات نارية و17 مولدا كهربائيا و19 مطرقة ضغط و550 لترا من الوقود.

وأشار إلى أن مفرزة (دورية) للجيش وعناصر الدرك الوطنى (التابع للجيش) بقسنطينة (شمال شرق) أوقفت تاجر مخدرات بحوزته (2220) قرصا مهلوسا.. لافتا إلى أنه فى إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش الوطنى الشعبى 20 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من برج باجى مختار وعين تيموشنت جنوب البلاد.