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الجارديان: بابا الفاتيكان يرفض انضمام المثليين إلى الإكليروس

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:20 ص
الجارديان: بابا الفاتيكان يرفض انضمام المثليين إلى الإكليروس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يشعر بالقلق إزاء ما وصفه بالقضية الخطيرة المتمثلة فى الشذوذ الجنسى، وقال فى مقابلة صحفية أمس، السبت، إن كون المرء شاذا هو موضة معرض لها الإكليروس ، أو رجال الدين المسيحى.

 وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان، فإن البابا قال فيما يتعلق بالكهنة المحتملين، إن قضية المثلية الجنسية خطيرة جدا يجب أن يتم تمييزها بشكل كاف منذ البداية مع المرشحين.. وقال إنه فى مجتمعاتنا، يبدو حتى أن المثلية الجنسية موضة، وأن هذا التفكير ربما يؤثر بشكل ما حياة الكنيسة، وهذا شئ أشعر بالقلق تجاهه، ربما لأنه فى وقت ما لم تحظى بالاهتمام الكافى. وجاءت تصريحات البابا فى كتاب بعنوان "قوة الفاتيكان" نشر السبت، وهو عبارة عن نص مقابلة ستنشر  بـ 10 لغات.

وتقول الجارديان، إن موقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من الشذوذ الجنسى هو أنه إثم، كما أن موقف البابا من وجود مثليين بين رجال الدين ليس جديد، فقد شدد مرسوم صدر حول تدريب الكهنة الكاثوليك الرومان فى عام 2016، على الالتزام بالامتناع الجنسى، وأيضا منع المثليين، أو يدعمون ثقافتهم من الأوامر المقدسة.

 


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