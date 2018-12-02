التنمية المحلية تعلن ترخيص 222 ألف توك توك ووقف تراخيص المركبات الجديدة

كتب أشرف عزوز

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن ترخيص 222 ألف مركبة توك توك فى مختلف المحافظات حتى الآن، مضيفا أن المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات الترخيص من أصحاب المركبات الموجوة حاليا فى الشوارع، ووقف ترخيص أى مركبات جديدة مؤقتا وفقا لتعليمات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزارء فى اجتماعه مع المحافظين الخميس الماضى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركبات التوك توك يتم إدخالها للبلاد من خلال قطع غيار ويتم تجمعيها فى الداخل وبيعها للمواطنين، موضحا أن تراخيص التوك توك يتم وفقا للقواعد التى وضعتها إدارات المرور فى المحافظات، مضيفا أن الترخيص لأول مرة بقيمة 360 جنيها والتجديد فيما بعد بقيمة 140 جنيها سنويا .

وأشار شعرواى، إلى أن تراخيص التوك توك ستتضمن وجود تعريفة موحدة للمركبة داخل محافظة، بالإضافة لوجود خطوط سير بعيدا عن الطرق الرئيسية موضحا أن ترخيص التوك توك سيساهم فى تقليل معدلات الجريمة الناتجة عنه خلال الفترة الماضية، بالإضافة للحفاظ على بعض المهن التى اندثرت بسبب تفرغ أصحابها لقيادة التوك توك وهو ما تسبب فى توقف شركات ومصانع كثيرة .

ووزعت وزارة التنمية المحلية نموذجا استرشاديا على المحافظات يتضمن الأوراق المطلوبة للترخيص والتى حددتها الإدارة العامة للمرور وهى الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة والتأمين الإجبارى علىها بمبلغ 107 جنيهات وما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة ونموذج الفحص الفنى والبيئى، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية والمستندات الدالة على الملكية وفاتورة الشراء ومستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية وصورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة ومستند يفيد بسداد التأمينات على السائق "500 + 100" فتح ملف ضريبى .