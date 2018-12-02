"التعاون الإسلامى" تعقد اجتماعا لاتخاذ موقف موحد ضد قانون القومية اليهودى

جدة (أ ش أ)

تعقد منظمة التعاون الإسلامى- بناءً على طلب المملكة العربية السعودية اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء القادم فى "جدة "- بناء على طلب (الرياض) وذلك لمناقشة القانون "العنصرى "الإسرائيلى المسمّى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودى" وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطينى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التى بثت النبأ اليوم الأحد، أن الاجتماع يستهدف اتخاذ موقف إسلامى موحد إزاء هذا القانون "العنصرى " الإسرائيلى الذى يمثل امتداداً وتكريساً للفكر "الاستيطانى " الإسرائيلى، ومحاولة "شرعنة " سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقى، وإنكار وجود الشعب الفلسطينى، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولى وقوانينه، ولميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.