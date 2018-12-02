البورصة: "بايونيرز" حققت أرباحا بلغت 17.8% فى 9 أشهر من 2018

كتب هانى الحوتى

كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المجمعة عن تطورات إيجابية للمركز المالى فى التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2018، حيث نما مجمل الربح المجمع بمعدل 19.3% ليصل إلى 1.884 مليار جنيه مقابل 1.580 مليون جنيه للفترة المقابلة.

وحققت المجموعة إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه فى الربع الثالث من 2018 إلى 5.656 مليار جنيه مقابل 3.88 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2018 وتراجعت تكلفة الأنشطة إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه للفترة المقابلة.

وارتفعت إيرادات الفوائد إلى 669.6 مليون جنيه لترتفع أرباح المجموعة قبل الضرائب إلى 1.019 مليار جنيه مقابل 882.82 مليون جنيه. ليرتفع صافى أرباح المجموعة فى التسعة أشهر من 2018 إلى 821.7 مليون جنية مقابل 697.5 مليون جنيه بنمو بلغ 17.8% (مع مراعاة حقوق الأقلية).

وشهدت أصول المجموعة، بحسب بيان للبورصة نموا فى التسعة أشهر إلى 23.612 مليار جنيه مقابل 21.588 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017 بنمو قدره 9.3% مدعومة بأصول مشروعات الإسكان والتعمير التى بلغت فى 30 سبتمبر 2018 حوالى 11.375 مليار جنيه وارتفعت حقوق ملكية المساهمين فى نهاية سبتمبر إلى 9.847 مليار جنيه مقابل 9.213 مليار جنيه.